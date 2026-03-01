БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лучано Дардери и Яник Ханфман ще играят за титлата на тенис турнира в Сантяго

Чете се за: 01:07 мин.
Тенис
Финалът е втори пореден за Лучано Дардери, който игра за титлата и в аржентинската столица Буенос Айрес, но загуби от Франсиско Серундоло.

Италианецът Лучано Дардери и германецът Яник Ханфман ще спорят за титлата на тенис турнира на клей в Сантяго (Чили) от сериите АТР 250 с награден фонд 700 045 долара.

34-годишният Ханфман победи на полуфиналите водача в схемата Франсиско Серундоло (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 25 минути игра.

По един пробив в двата сета осигури на германския тенисист участие в мача за трофея на чилийска земя.

Вторият поставен Дардери отстрани другия аржентинец на полуфиналите в Сантяго - третия в схемата и шампион от 2024 година Себастиан Баес с 6:4, 6:3.

Двубоят продължи час и 30 минути.

Италианецът поведе с 4:1 в първия сет и го спечели с 6:4, а във втората част имаше аванс от 3:0 и 5:2 преди да приключи мача при 6:3.

