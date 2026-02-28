БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Даниил Медведев спечели финала в Дубай без игра

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Руснакът вече има две титли от началото на сезона.

Даниил Медведев
Снимка: БГНЕС
Даниил Медведев триумфира на турнира по тенис на твърда настилка в Дубай, който е от сериите ATP 500 и е с награден фонд 3,3 млн. долара, след като финалният му двубой не се състоя.

Нидерландецът Талон Грийкспор се оттегли заради контузия, получена по време на полуфиналната среща с Андрей Рубльов, съобщиха организаторите.

30-годишният руснак добави втора титла в Дубай към колекцията си, като по пътя към финала победи водача в схемата Феликс Оже-Алиасим без да загуби сет.

„Не е начина, по който искам да спечеля финал“, написа Медведев в социалната мрежа X. „Надявам се контузията на Грийкспор да не е сериозна и му желая бързо възстановяване.“

Това е 23-та титла на ниво ATP за Медведев и втора за сезона, след успеха му в Бризбейн през януари.

#тенис турнир в Дубай 2026 #Талон Грийкспор #Даниил Медведев

