Даниил Медведев спечели финала в Дубай без игра

Даниил Медведев триумфира на турнира по тенис на твърда настилка в Дубай, който е от сериите ATP 500 и е с награден фонд 3,3 млн. долара, след като финалният му двубой не се състоя.



Нидерландецът Талон Грийкспор се оттегли заради контузия, получена по време на полуфиналната среща с Андрей Рубльов, съобщиха организаторите.

30-годишният руснак добави втора титла в Дубай към колекцията си, като по пътя към финала победи водача в схемата Феликс Оже-Алиасим без да загуби сет.

„Не е начина, по който искам да спечеля финал“, написа Медведев в социалната мрежа X. „Надявам се контузията на Грийкспор да не е сериозна и му желая бързо възстановяване.“

Това е 23-та титла на ниво ATP за Медведев и втора за сезона, след успеха му в Бризбейн през януари.