Флавио Коболи спечели трофея на тенис турнира в Акапулко

Италианецът Флавио Коболи завоюва трофея на тенис турнира на твърда настилка в Акапулко (Мексико) от сериите АТР 500 с награден фонд 2,46 милиона долара.

Във финала петият поставен Коболи се наложи над осмия в схемата американец Франсис Тиафо със 7:6(4), 6:4.

Срещата продължи два часа и 11 минути, а италианецът спечели трета титла в кариерата си и от понеделник ще стане 15-и в световната ранглиста при мъжете.

Оспорваният първи сет беше решен с тайбрек, докато във втората част пробив в петия гейм осигури преднина от 3:2 и впоследствие 4:2 за Флавио Коболи.

Тиафо изравни за 4:4, след като върна пробива, но допусна рибрейк и Коболи затвори срещата при 6:4 с два поредни гейма.

Флавио Коболи участва и в надпреварата на двойки, където си партнираше с българина Григор Димитров, но двамата се отказаха на четвъртфиналите.