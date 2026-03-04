Перфектен от началото на 2026-а, Алкарас гони трета титла в Калифорния

Световният №1 Карлос Алкарас започва участието си в турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс с перфектен баланс 12-0 от началото на 2026 година. Според испанеца обаче ключът към впечатляващата серия не се крие в ударите от форхенд или бекхенд, а в нещо много по-важно – контрола върху емоциите.

„Мисля, че на корта контролирам емоциите си много по-добре. Това е ключът към високото ниво, което показвам напоследък. Когато съм спокоен, намирам решенията“, заяви Алкарас на пресконференция преди старта на първия за сезона турнир от сериите Мастърс 1000.

22-годишният тенисист вече оформи своя кариерен Голям шлем с титлата от Откритото първенство на Австралия, а след това затвърди формата си с трофей в Доха. Лидерът в световната ранглиста пренася увереността си и в Калифорния.

„Дори когато се ядосвах или играех слабо, успявах да намеря правилния път обратно, защото оставах спокоен. Контролирах себе си и запазвах концентрацията си. Правя го по-добре от преди“, допълни испанецът.

Индиън Уелс е сред любимите му турнири – Алкарас има 20 победи и едва 3 загуби в надпреварата и спечели титлата през 2023 и 2024 година. Сега той пристига непобеден за първи път в кариерата си и с амбиция за трети триумф в пустинята.

„Горд съм от начина, по който започнах сезона. Надявам се серията да продължи, но най-важното е, че се чувствам щастлив и играя страхотен тенис“, каза още Алкарас.

В първия си мач той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Григор Димитров и френския левичар Теренс Атман.