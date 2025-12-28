Пьотр Нестеров спечели титлата на тенис турнира в Монастир

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Във финала Нестеров се наложи над поставения под №4 в схемата на турнира индиец Манас Дхамне с убедителното 6:1, 6:4.

Това е втора титла за Пьотр Нестеров през сезона, който спечели и турнир на клей в Букурещ, който също е с награден фонд 15 000 долара.

Вчера поставеният под №3 българин спечели титлата и на двойки заедно с представителя на домакините Адам Нагуди.