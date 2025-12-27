Пьотр Нестеров спечели титлата на двойки в Монастир

Българският тенисист Пьотр Нестеров спечели титлата на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Нестеров и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, победиха на финала италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини със 7:5, 6:7 (4), 11-9 за час и 50 минути на корта.

Двамата взеха първия сет след пробив в 12-ия гейм, но загубиха втория след 4:7 в тайбрека. В решителната трета част те изостанаха с 8:9, но спечелиха следващите три разигравания, а с това и срещата.

Нестеров завоюва девета титла на двойки в кариерата си от турнирите на ITF и втора за 2025-а след тази в Клостерс (Швейцария) през месец юни.

Утре българинът ще играе на финала на единично, където негов съперник ще бъде номер 4 в схемата Манас Дхамне (Индия).