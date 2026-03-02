Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на квалификациите в Ираклион

Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Ираклион (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров загуби от поставения под номер 4 в пресявките Хавиер Баранко Косано с 3:6, 2:6 за час и 31 минути.

В първия сет двамата си размениха по два пробива до 3:3, след което испанецът спечели три поредни гейма и поведе в резултата. Във втората част Баранко Косано взе ранен аванс от 4:1 и без затруднения затвори срещата.

В основната схема на турнира Димитър Кузманов е поставен под номер 8 и в първия кръг ще се изправи срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и британецът Фин Бас ще започнат участието си срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия).