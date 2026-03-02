Питсбърг разби Вегас с 5:0 в мач от редовния сезон на НХЛ

Питсбърг победи убедително Вегас с 5:0 като домакин в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Пред собствена публика „пингвините“ доминираха през цялата среща и не позволиха на съперника да се разпише, записвайки една от най-изразителните си победи през сезона. Успехът е с особена стойност, тъй като Вегас оглавява класирането в Тихоокеанската дивизия на Западната конференция.

В останалите срещи от кръга Юта отстъпи у дома на Чикаго с 0:4, Сан Хосе се наложи над Уинипег с 2:1 след продължение, Минесота загуби от Сейнт Луис с 1:3, Ню Йорк Айлъндърс надви Флорида с 5:4, а Анахайм победи Калгари с 3:2 след изпълнение на дузпи.

В Източната конференция лидер в Атлантическата дивизия е Тампа Бей с 80 точки, следван от Бъфало (76) и Монреал (75). В Столичната дивизия начело е Каролина с 82 точки, а Питсбърг и Ню Йорк Айлъндърс делят втората позиция с по 75.

В Западната конференция Колорадо води в Централната дивизия с 87 точки, пред Далас (81) и Минесота (80). В Тихоокеанската дивизия Вегас остава лидер със 70 точки, следван от Анахайм (69) и Едмънтън (66).