БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Питсбърг разби Вегас с 5:0 в мач от редовния сезон на НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

"Пингвините“ не оставиха шанс на лидера в Тихоокеанската дивизия

Питсбърг разби Вегас с 5:0 в мач от редовния сезон на НХЛ
Слушай новината

Питсбърг победи убедително Вегас с 5:0 като домакин в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Пред собствена публика „пингвините“ доминираха през цялата среща и не позволиха на съперника да се разпише, записвайки една от най-изразителните си победи през сезона. Успехът е с особена стойност, тъй като Вегас оглавява класирането в Тихоокеанската дивизия на Западната конференция.

В останалите срещи от кръга Юта отстъпи у дома на Чикаго с 0:4, Сан Хосе се наложи над Уинипег с 2:1 след продължение, Минесота загуби от Сейнт Луис с 1:3, Ню Йорк Айлъндърс надви Флорида с 5:4, а Анахайм победи Калгари с 3:2 след изпълнение на дузпи.

В Източната конференция лидер в Атлантическата дивизия е Тампа Бей с 80 точки, следван от Бъфало (76) и Монреал (75). В Столичната дивизия начело е Каролина с 82 точки, а Питсбърг и Ню Йорк Айлъндърс делят втората позиция с по 75.

В Западната конференция Колорадо води в Централната дивизия с 87 точки, пред Далас (81) и Минесота (80). В Тихоокеанската дивизия Вегас остава лидер със 70 точки, следван от Анахайм (69) и Едмънтън (66).

#НХЛ 2025/2026 #Вегас #питсбърг

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Хокей

България победи Сърбия след продължение в последния си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А"
България победи Сърбия след продължение в последния си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А"
Анахайм изстрада победата срещу Уинипег в НХЛ Анахайм изстрада победата срещу Уинипег в НХЛ
Чете се за: 01:55 мин.
Четвърта загуба за България на световното първенство по хокей на лед за жени Четвърта загуба за България на световното първенство по хокей на лед за жени
Чете се за: 00:45 мин.
Националките по хокей на лед сбъркаха срещу Тайланд на световното в Загреб Националките по хокей на лед сбъркаха срещу Тайланд на световното в Загреб
Чете се за: 01:15 мин.
Доналд Тръмп прие в Белия дом олимпийските шампиони по хокей на лед Доналд Тръмп прие в Белия дом олимпийските шампиони по хокей на лед
Чете се за: 01:42 мин.
Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ