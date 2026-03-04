Лидия Енчева с победа на старта на турнир във Франция

Лидия Енчева се класира за втория кръг на единично на турнира на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи със 7:5, 6:2 участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Елиза Рорбах. Срещата продължи час и 38 минути.

19-годишната Енчева поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма за крайното 7:5. Във втората част българката спечели пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 и триумфира с победата.

Във втория кръг Лидия Енчева ще играе срещу испанката Клаудия Ферер Перес.