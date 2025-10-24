БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените руски активи

Мартин Гицов
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Обсъждат се и далекобойни оръжия за Киев

Киър Стармър Володимир Зеленски
Снимка: БТА
Съюзниците на Украйна се събраха днес около британския премиер Киър Стармър, за да обсъдят предоставянето на далекобойни оръжия на Киев и да ускорят трудните разговори около използването на замразените руски активи.

Във форума на така наречената "Коалиция на желаещите" участва и украинският президент Зеленски, който беше приет топло на "Даунинг стрийт" и за трети път тази година се срещна с крал Чарлз III.

Британският премиер, който е съпредседател на форума заедно с френския президент, иска да постави Украйна във възможно най-силна позиция преди настъпването на зимата и при бъдещи мирни преговори.

Днешните разговори са комбинация от лични и виртуални контакти. В Лондон са генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и премиерите на Нидерландия и Дания Дик Схоф и Мете Фредериксен.

Великобритания призова съюзниците на Киев да изтласкат руските газ и петрол от глобалните пазари, да се споразумеят за използването на замразените руски активи в полза на Украйна, както и да ѝ предоставят още далекобойни ракети.

"Мисля, че трябва да свършим работата по руските замразени активи и да деблокираме милиарди, за да финансираме украинската отбрана. Евросъюзът вчера даде силно начало като излезе със съвети как да се посрещнат финансовите нужди на Украйна. Великобритания е готова да действа заедно с Евросъюза за напредък по този въпрос възможно най-бързо, така че тези пари да потекат към Украйна", заяви Киър Стармър, премиер на Великобритания.

В сряда Украйна атакува успешно с британски ракети руски химически завод в Брянск. Според Киев ракетите са преодолели руската противовъздушна отбрана.

"Щом Путин усети натиск и възможност "Томахоук" да се появят в Украйна той незабавно декларира готовността си за подновяване на преговорите. Когато натискът изчезне той отново загърбва дипломацията. Очевидно е какво да правим. Нуждаем се от повече средства за удари в дълбочина", допълни украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна произвежда свои далекобойни ракети като "Фламинго" и "Нептун" и получава френски и британски "Скалп" и "Сторм Шедоу", но в малки количества.

Киев без успех настоява за германски ракети "Таурус", засега не се оправдават и надеждите му да получи американски "Томахоук".

"Искам да потвърдя, Володимир, че през следващите дни ще осигурим допълнителни ПВО ракети "Астер", нови тренировъчни програми и нови самолети "Мираж". С някои колеги ще потвърдим и допълнителни инициативи", коментира френският президент Еманюел Макрон.

Москва определя евентуални доставки на "Томахоук" на Украйна като "сериозна ескалация".

"Това е опит за ескалация. Ако с такива оръжия бъдат нанесени удари по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, да не кажа съкрушителен. Нека помислят за това", каза още руският президент Владимир Путин.

За утре в Маями е планирана среща на специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев с американския емисар Стив Уиткоф, твърди изданието Аксиос.

