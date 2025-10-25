БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Василев ще спори за седмото място на Мастърса при юношите

Спорт
Българинът ще се изправи срещу познат съперник.

Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Александър Василев допусна четвърта загуба на финалния Мастърс на осемте най-добри в света при юношите (ITF Junior Finals 2025). Надпреварата се провежда в Чънду (Китай).

Българинът отстъпи с 4:6, 4:6 от американеца Джак Кенеди за 69 минути игра.

Василев имаше преднина от 4:3 и 40:0 при сервис на Кенеди в първия сет, но не успя да стигне до пробив, а след това загуби три поредни гейма за 4:6. Американецът постигна ранен брейк въввтората част и успя да задържи преднината си за крайното 6:4.

В неделя Александър Василев ще спори за седмото място с финландеца Оскари Палданиус (Финландия). 18-годишният българин вече изигра един мач със скандинавеца в турнира, като го загуби с 4:6, 4:6 във втория кръг от груповата фаза на турнира.

Александър Василев загуби и втория си мач на финалния Мастърс при юношите в Чънду

За финала на надпреварата се класираха Макс Шьонхаус (Германия) и Яник Александреску (Румъния).

