Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Египет, но отпадна на двойки

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 Енчева надделя във втория кръг на чешката квалификантка Вероника Кулхава с 6:3, 5:7, 6:2 след 2:40 часа игра.

19-годишната българка навакса ранен пробив пасив и стигна до обрат в първия сет, но във втората част пропиля аванс от 4:1 и позволи на съперничката си да изравни резултата. В решаващия трети сет Енчева направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

В надпреварата на двойки българската националка и представителката на домакините Нада Фуад, четвърти в схемата, отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от рускините Даря Егорова и Полина Старкова с 2:6, 3:6.