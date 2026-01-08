Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на турнир в Анталия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата поставена в схемата българка победи участващата с "уайлд кард" Даниела Дарта Фелдмане (Латвия) с 6:1, 6:3 за два часа и десет минути игра.

Глушкова си осигури успеха в първия сет след серия от пет поредни гейма, а във втората част навакса изоставане от 1:2. Латвийката изравни за 3:3, но българската тенисистка спечели следващите три гейма, а с това и двубоя при първия си мачбол.

Съперничка на Денислава Глушкова в спора за достигане до полуфиналите ще бъде испанката Карлота Мартинес Сирес.

Другата българка, участваща в надпреварата на сингъл - Мелис Расим отпадна в първия кръг.

Глушкова в тандем с Илай Йорук (Турция), както и Расим, която си партнираше с Беатис Спасова, претърпяха поражения на старта в турнира на двойки.