Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки в Найроби

Изабелла Шиникова продължава доброто си представяне на турнира на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 000 долара. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки.

Поставената под №1 в схемата на сингъл българка се наложи с 6:4, 6:4 над Мандегар Фарзами (Иран) в среща от втория кръг. Двубоят продължи 1 час и 39 минути.

Шиникова направи обрат от 2:3 до 5:3 в първия сет, а след това го спечели с 6:4. Във втората част българката спечели три поредни гейма от 3:4 до 6:4, за да триумфира с крайната победа. На четвъртфиналите Шиникова ще се изправи срещу представителката на домакините Анжела Окутой.

В надпреварата на двойки Шиникова и Лъсюе Сяо (Китай), четвърти поставени, се класираха за полуфиналите след убедителен успех с 6:3, 6:2 над Нехира Санон (Франция) и Анук Вандевелде (Белгия). За място на финала Шиникова и Сяо ще играят срещу вторите поставени Алисa Регер (Франция) и Юфей Рен (Китай).