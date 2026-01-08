Иван Иванов е на четвъртфинал на турнир в академията на Надал

Световният шампион при юношите за 2025 г., Иван Иванов, продължава страхотното си представяне в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания), където се провежда турнир на твърди кортове за мъже с награден фонд 15 000 долара.

17-годишният Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл след убедителна победа във втория кръг над белгиеца Бенoа Торк с 6:3, 6:3. Срещата продължи 1 час и 22 минути.

Българинът поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Иванов спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3, което му осигури убедителна победа.

На четвъртфиналите Иванов ще се изправи срещу №3 в схемата, Йосип Симунджа от Хърватия, като това ще бъде първи мач между двамата.