БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кузманов окончателно приключи с участието си в Нотингам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Българинът отпадна и от надпреварата на двойки.

димитър кузманов приключи мацуяма
Слушай новината

Българският тенисист Димитър Кузманов и неговият партньор Денис Евсеев (Казахстан) допуснаха обрат и отпаднаха в първия кръг на турнира на двойки в зала от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд от 56 700 евро.

Кузманов и Евсеев отстъпиха с 6:4, 3:6, 5-10 пред Милош Карол от Словакия и Даниел Мазур от Германия след час и 13 минути игра.

Срещата се развиваше по вкуса на българина и казахстанеца до средата на втория сет. Те стартираха мача с два поредни пробива, за да поведат с 4:1 гейма и да спечелят първата част с 6:4.

Във втория сет двете двойки взимаха подаванията си до 3:3. При 4:3 гейма Карол и Мазур реализираха втората си брейк точка в сета, което им даде предимство за изравняване на резултата след 6:3.

В последвалия дълъг тайбрек до 10 точки играта отново бе равна до 5:5, след което Карол и Мазур взеха пет поредни разигравания, което им донесе и победата в мача.

Свързани статии:

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Нотингам
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Нотингам
Поставеният под №4 българин отстъпи пред Кристоф Негриту.
Чете се за: 01:02 мин.
#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Български тенис

Лидия Енчева с победа и на единично в Египет
Лидия Енчева с победа и на единично в Египет
Иван Иванов с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия Иван Иванов с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия
Чете се за: 01:30 мин.
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Хургада Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Хургада
Чете се за: 00:55 мин.
Янаки Милев е четвъртфиналист на двойки в Анталия Янаки Милев е четвъртфиналист на двойки в Анталия
Чете се за: 00:42 мин.
Денислава Глушкова с изразителна победа на старта на турнир в Анталия Денислава Глушкова с изразителна победа на старта на турнир в Анталия
Чете се за: 01:30 мин.
Изабелла Шиникова с две победи на турнир в Кения Изабелла Шиникова с две победи на турнир в Кения
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ