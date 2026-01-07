Кузманов окончателно приключи с участието си в Нотингам

Българският тенисист Димитър Кузманов и неговият партньор Денис Евсеев (Казахстан) допуснаха обрат и отпаднаха в първия кръг на турнира на двойки в зала от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд от 56 700 евро.

Кузманов и Евсеев отстъпиха с 6:4, 3:6, 5-10 пред Милош Карол от Словакия и Даниел Мазур от Германия след час и 13 минути игра.

Срещата се развиваше по вкуса на българина и казахстанеца до средата на втория сет. Те стартираха мача с два поредни пробива, за да поведат с 4:1 гейма и да спечелят първата част с 6:4.

Във втория сет двете двойки взимаха подаванията си до 3:3. При 4:3 гейма Карол и Мазур реализираха втората си брейк точка в сета, което им даде предимство за изравняване на резултата след 6:3.

В последвалия дълъг тайбрек до 10 точки играта отново бе равна до 5:5, след което Карол и Мазур взеха пет поредни разигравания, което им донесе и победата в мача.