Александър Василев загуби и втория си мач на финалния Мастърс при юношите в Чънду

Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Националът ни за Купа "Дейвис" допусна поражение от финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6 след 100 минути игра.

Александър Василев отстъпи пред Оскари Палданиус във втория си мач от група "А" на финалния Мастърс при юношите, който се провежда на твърди кортове в китайския град Чънду.

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира, записа поражение с 0:2.

Българинът отстъпи в първия сет, след като неговият съперник успя да пробие сервиса му на на два пъти и да запише първата част на своята сметка след 6:4.

Във втория ситуацията бе идентична, като Василев допусна още един пробив, с което Палданиус поведе с 4:3, а след това взе й подаването си. Василев сервира успешно за намалява на аванса на финландеца, но последва дълъг и оспорван гейм, в който националът ни не успя да пробие сервиса на Палданиус, след което той затвори срещата с 6:4.

В първия си мач 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния).

Утре националът ни за Купа "Дейвис" ще играе последната си среща от груповата фаза срещу италианеца Якопо Васами, който е с актив от две победи след успеха днес над Александреску със 7:6(5), 6:2 и вече е сигурен полуфиналист. Мачът ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

Така българинът вече няма шансове да продължи напред във фазата на директните елиминации, за която продължават само първите двама, като вторият полуфиналист от група "А" ще бъде победителят от утрешния двубой от третия кръг между Александреску и Палданиус.

Александър Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

#Мастърс турнир за юноши до 18 г. в Чънду, 2025 г. #Александър Василев тенис

