Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"

България ще играе за първи път квалификация за влизане в Световна група на Купа „Дейвис“, където са най-добрите отбори в света! Това стана факт, след като националният ни отбор надви с 3-2 победи селекцията на Финландия. Дуелът се игра на кортовете на ТК „Локомотив“ в Пловдив, а в абсолютен герой за България се превърна Александър Василев, който спечели в два сета и двата си двубоя на единично. Третата победа за „лъвовете“ дойде от срещата на двойки.

В решаващия пети сблъсък 18-годишният Василев, който преди една седмица игра финал на юношеския US Open, се изправи срещу бившия №37 в света Емил Руусувуори. Българинът изигра паметен мач и се наложи със 7:6 (5), 6:4 след два часа игра. Тийнейджърът показа изключително хладнокръвие и за целия двубой не загуби нито веднъж своето подаването. Един пробив в средата на втората част се оказа достатъчен на Василев да затвори сета, мача и цялостно дуела с финландците.

В събота левичарят записа победа в два сета и срещу Ото Виртанен. По-рано двойката на България Пьотр Нестеров и Александър Донски също постигна драматичен успех с 2:1 сета над Хари Хелиоваара и Ото Виртанен – 6:4, 1:6, 7:6 (1).

Плейофът за влизане при най-силните отбори в света на тениса ще се играе през февруари 2026 г.



Героите на България са Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.



