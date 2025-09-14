България поведе с 2-1 победи на Финландия за Купа "Дейвис"

Отборът на България поведе с 2-1 победи срещу Финландия в двубоя от Световна група I на Купа „Дейвис“. В срещата на двойки Александър Донски и Пьотр Нестеров се наложиха над Хари Хелиоваара и Ото Виртанен с 6:4, 1:6, 7:6 (1) след близо два часа и половина игра на кортовете на ТК „Локомотив“ в Пловдив.

Българският тандем успя да вземе първия сет след пробив в десетия гейм, за който помогна и Виртанен, допускайки две поредни двойки грешки за край на сета. През втората част финландците наложиха волята си и след 6:1 пратиха срещата в пълния ѝ формат. В заключителния сет надлъгването беше огромно, пробиви нямаше и се стигна до тайбрек, в който Донски и Нестеров бяха категорични – 7:1 точки.

Сега предстоят два двубоя на сингъл, а България е само на победа от крайния успех.



При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.



