Тимът на Аржентина започна с победа на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт

Аржентина записа първата победа на турнира за смесени отбори Юнайтед Къп в Пърт, надделявайки над Испания с 3:0.

На сингъл успехите постигнаха Себастиан Баес и Солана Сиера.

Баес надделя над Хауме Мунар с 6:4, 6:4 в първия мач от надпреварата. 66-та в света Солана Сиера осигури крайната победа за страната си в група А, след като се наложи с 6:4, 5:7, 6:0 над Джесика Бусас Манейро.

На двойки Гуидо Андреоци и Мария Лурдес Карле спечелиха срещу Ивоне Карвале-Раймерс и Иниго Сервантес със 7:6(6), 6:2.

Аржентина ще се изправи срещу поставения под номер 1 и действащ шампион САЩ в следващия си двубой от групата.

В другия мач от днешната програма в момента играят съставите на Гърция и Япония в група Е. Срещите в Сидни започват утре.

Групи в Пърт (RAC Arena):

Група A: САЩ, Испания, Аржентина

Група C: Италия, Франция, Швейцария

Група E: Великобритания, Гърция, Япония



Групи в Сидни (Ken Rosewall Arena):

Група B: Канада, Белгия, Китай

Група D: Австралия, Чехия, Норвегия

Група F: Германия, Полша, Нидерландия



Победителите от шестте групи и двата най-добри втори отбора (по един от всеки град) се класират за четвъртфиналите. Полуфиналите и финалът ще се изиграят в Сидни на 10 и 11 януари.