БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тимът на Аржентина започна с победа на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Във втория си мач Аржентина ще се изправи срещу поставения под номер 1 и действащ шампион САЩ.

тимът аржентина започна победа тенис турнира юнайтед къп пърт
Слушай новината

Аржентина записа първата победа на турнира за смесени отбори Юнайтед Къп в Пърт, надделявайки над Испания с 3:0.

На сингъл успехите постигнаха Себастиан Баес и Солана Сиера.

Баес надделя над Хауме Мунар с 6:4, 6:4 в първия мач от надпреварата. 66-та в света Солана Сиера осигури крайната победа за страната си в група А, след като се наложи с 6:4, 5:7, 6:0 над Джесика Бусас Манейро.

На двойки Гуидо Андреоци и Мария Лурдес Карле спечелиха срещу Ивоне Карвале-Раймерс и Иниго Сервантес със 7:6(6), 6:2.

Аржентина ще се изправи срещу поставения под номер 1 и действащ шампион САЩ в следващия си двубой от групата.

В другия мач от днешната програма в момента играят съставите на Гърция и Япония в група Е. Срещите в Сидни започват утре.

Групи в Пърт (RAC Arena):

Група A: САЩ, Испания, Аржентина
Група C: Италия, Франция, Швейцария
Група E: Великобритания, Гърция, Япония

Групи в Сидни (Ken Rosewall Arena):
Група B: Канада, Белгия, Китай
Група D: Австралия, Чехия, Норвегия
Група F: Германия, Полша, Нидерландия


Победителите от шестте групи и двата най-добри втори отбора (по един от всеки град) се класират за четвъртфиналите. Полуфиналите и финалът ще се изиграят в Сидни на 10 и 11 януари.

Свързани статии:

Мария Сакари разочарова Наоми Осака при дебюта й в турнира Юнайтед Къп в Пърт
Мария Сакари разочарова Наоми Осака при дебюта й в турнира Юнайтед Къп в Пърт
Гъркинята записа първата победа за своя тим в турнира.
Чете се за: 00:57 мин.
Стефанос Циципас повежда Гърция на турнира Юнайтед къп
Стефанос Циципас повежда Гърция на турнира Юнайтед къп
Гръцкият тенисист се завръща на корта.
Чете се за: 02:40 мин.
#Джесика Бусас Манейро #тенис турнир Юнайтед Къп 2026 #Солана Сиера #Хауме Мунар #Себастиан Баес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Отборни турнири

Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.
САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 02:12 мин.
Швейцария записа втора победа на Юнайтед къп Швейцария записа втора победа на Юнайтед къп
Чете се за: 01:05 мин.
Канада стартира с победа на тенис турнира Юнайтед Къп Канада стартира с победа на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 01:15 мин.
Великобритания сложи край на участието на Япония на Юнайтед къп Великобритания сложи край на участието на Япония на Юнайтед къп
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ