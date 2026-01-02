Тимът на Аржентина започна с победа на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт

Във втория си мач Аржентина ще се изправи срещу поставения под номер 1 и действащ шампион САЩ.
Аржентина записа първата победа на турнира за смесени отбори Юнайтед Къп в Пърт, надделявайки над Испания с 3:0.
На сингъл успехите постигнаха Себастиан Баес и Солана Сиера.
Баес надделя над Хауме Мунар с 6:4, 6:4 в първия мач от надпреварата. 66-та в света Солана Сиера осигури крайната победа за страната си в група А, след като се наложи с 6:4, 5:7, 6:0 над Джесика Бусас Манейро.
На двойки Гуидо Андреоци и Мария Лурдес Карле спечелиха срещу Ивоне Карвале-Раймерс и Иниго Сервантес със 7:6(6), 6:2.
Аржентина ще се изправи срещу поставения под номер 1 и действащ шампион САЩ в следващия си двубой от групата.
В другия мач от днешната програма в момента играят съставите на Гърция и Япония в група Е. Срещите в Сидни започват утре.
Групи в Пърт (RAC Arena):
Група A: САЩ, Испания, Аржентина
Група C: Италия, Франция, Швейцария
Група E: Великобритания, Гърция, Япония
Групи в Сидни (Ken Rosewall Arena):
Група B: Канада, Белгия, Китай
Група D: Австралия, Чехия, Норвегия
Група F: Германия, Полша, Нидерландия
Победителите от шестте групи и двата най-добри втори отбора (по един от всеки град) се класират за четвъртфиналите. Полуфиналите и финалът ще се изиграят в Сидни на 10 и 11 януари.