БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ, Канада и Франция продължават в квалификациите на Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Загуби за Австралия, Аржентина и Нидерландия.

САЩ, Канада и Франция продължават в квалификациите на Купа Дейвис
Слушай новината

В отсъствието на мнозина от най-добрите тенисисти първият кръг от квалификациите за Купа Дейвис - световното отборно първенство по тенис за мъже, поднесе редица изненади с ранното елиминиране на състави като Австралия, Аржентина и Нидерландия. Победи над тях заслужиха съставите съответно на Еквадор, Република Корея и Индия.

Канада, Чили, Чехия, САЩ и Франция също се поздравиха с успех над съперниците си - Бразилия, Сърбия, Швеция, Унгария и Словакия. По-рано днес Белгия преодоля България с 4:0 победи в Пловдив.

Без голямата си звезда Алекс де Минор австралийците загубиха три срещи с представителите на Еквадор в Кито, отстъпиха с общо 1:3 и ще бъдат принудени да играят плейоф, за да запазят мястото си сред най-добрите нации в света през 2027 година. Единствената победа за Австралия беше дело на Джейсън Кублер над Емилио Камачо с 6:4, 6:2.

В състава на Сърбия не беше финалистът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович, а сърбите претърпяха поражение с 0:4 от Чили и също ще трябва да играят плейоф. Сред записалите победи на сингъл беше Матиас Сото, който надви Бранко Джурич след обрат с 6:7(2), 7:6(4), 10-7.

Чилийците ще се изправят срещу Испания във втория кръг на квалификациите през септември, като испанците почиваха в първия кръг като миналогодишни финалисти.

Канада надделя над Бразилия с 3:2, след като Габриел Диало се наложи с 3:6, 6:1, 7:6(4) над 292-ия в ранглистата Матеуш Пучинели де Алмейза, а Чехия записа успех с 3:2 победи над Швеция.

Финалистът от 2024 година Нидерландия беше победен с 2:3 в Индия, докато Аржентина загуби със същия резултат при гостуването си на Република Корея. Индийците и корейците ще се изправят едни срещу други във втория кръг, като победителят ще се класира за финалния турнир, включващ осем отбора, насрочен за ноември в Италия.

Тимът на САЩ преодоля Унгария с 4:0 успеха, включително с победа на Емилио Нава над Матиас Фюле с 6:2, 6:3, а Франция се справи с 3:1 победи при домакинството си срещу Словакия, за което допринесе и Артюр Риндеркнех, надделял над Алекс Молчан със 7:5, 7:6(6).

#Купа Дейвис 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
4
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
5
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Тенис

Изабела Шиникова приключи в квалификациите на турнира в Оейраш
Изабела Шиникова приключи в квалификациите на турнира в Оейраш
Иван Иванов: С нетърпение очаквам следващата възможност да играя за България Иван Иванов: С нетърпение очаквам следващата възможност да играя за България
Чете се за: 01:42 мин.
Пьотр Нестеров: Можем само да се гордеем с това, което показахме днес Пьотр Нестеров: Можем само да се гордеем с това, което показахме днес
Чете се за: 00:45 мин.
Феликс Оже-Алиасим отново е №1 в Монпелие Феликс Оже-Алиасим отново е №1 в Монпелие
Чете се за: 01:07 мин.
Иван Иванов отстъпи на Рафаел Колиньон в четвъртия мач за Купа Дейвис Иван Иванов отстъпи на Рафаел Колиньон в четвъртия мач за Купа Дейвис
Чете се за: 01:20 мин.
Елизара Янева загуби на финала на турнир за жени в Порто Елизара Янева загуби на финала на турнир за жени в Порто
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
"Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров "Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ