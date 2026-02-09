САЩ, Канада и Франция продължават в квалификациите на Купа Дейвис

В отсъствието на мнозина от най-добрите тенисисти първият кръг от квалификациите за Купа Дейвис - световното отборно първенство по тенис за мъже, поднесе редица изненади с ранното елиминиране на състави като Австралия, Аржентина и Нидерландия. Победи над тях заслужиха съставите съответно на Еквадор, Република Корея и Индия.

Канада, Чили, Чехия, САЩ и Франция също се поздравиха с успех над съперниците си - Бразилия, Сърбия, Швеция, Унгария и Словакия. По-рано днес Белгия преодоля България с 4:0 победи в Пловдив.

Без голямата си звезда Алекс де Минор австралийците загубиха три срещи с представителите на Еквадор в Кито, отстъпиха с общо 1:3 и ще бъдат принудени да играят плейоф, за да запазят мястото си сред най-добрите нации в света през 2027 година. Единствената победа за Австралия беше дело на Джейсън Кублер над Емилио Камачо с 6:4, 6:2.

В състава на Сърбия не беше финалистът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович, а сърбите претърпяха поражение с 0:4 от Чили и също ще трябва да играят плейоф. Сред записалите победи на сингъл беше Матиас Сото, който надви Бранко Джурич след обрат с 6:7(2), 7:6(4), 10-7.

Чилийците ще се изправят срещу Испания във втория кръг на квалификациите през септември, като испанците почиваха в първия кръг като миналогодишни финалисти.

Канада надделя над Бразилия с 3:2, след като Габриел Диало се наложи с 3:6, 6:1, 7:6(4) над 292-ия в ранглистата Матеуш Пучинели де Алмейза, а Чехия записа успех с 3:2 победи над Швеция.

Финалистът от 2024 година Нидерландия беше победен с 2:3 в Индия, докато Аржентина загуби със същия резултат при гостуването си на Република Корея. Индийците и корейците ще се изправят едни срещу други във втория кръг, като победителят ще се класира за финалния турнир, включващ осем отбора, насрочен за ноември в Италия.

Тимът на САЩ преодоля Унгария с 4:0 успеха, включително с победа на Емилио Нава над Матиас Фюле с 6:2, 6:3, а Франция се справи с 3:1 победи при домакинството си срещу Словакия, за което допринесе и Артюр Риндеркнех, надделял над Алекс Молчан със 7:5, 7:6(6).