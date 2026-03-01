БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Американките Пейтън Стърнс и Тейлър Таунзенд ще спорят за трофея на тенис турнира в Остин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази
Слушай новината

За втора поредна година две американки достигнаха до финала на турнира по тенис на твърда настилка WТА 250 в Остин (САЩ) с награден фонд 283 347 долара.

Четвъртата поставена Пейтън Стърнс и участващата с "уайлд кард" Тейлър Таунзенд спечелиха своите полуфинални мачове.

Стигайки до първия си полуфинал на сингъл от WТА от 13 години, откакто дебютира в основната схема, Таунзенд победи друга американка Ашлин Крюгер със 7:6(5), 6:3, за да си осигури мач с единствената поставена, достигнала до четвъртфиналите Стърнс. Тя надделя над Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:3, 3:6, 6:2, за да се класира на първия си финал на сингъл на WТА от 2024-а насам.

Миналата година Джесика Пегула се наложи над Маккартни Кеслър, за да осигури на турнира първата му местна шампионка от първото му издание през 2023-а.

#Тейлър Таунзенд #тенис турнир в Остин 2026 #Пейтън Стърнс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: WTA

Пейтън Стърнс спечели титлата на турнира по тенис в Остин
Пейтън Стърнс спечели титлата на турнира по тенис в Остин
Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 125 в Анталия Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 125 в Анталия
Чете се за: 00:25 мин.
Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите в Индиън Уелс Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите в Индиън Уелс
Чете се за: 01:00 мин.
Кристина Букса се класира за финала на тенис турнира в Мерида (Мексико) Кристина Букса се класира за финала на тенис турнира в Мерида (Мексико)
Чете се за: 01:45 мин.
Три американски тенисистки намериха място на полуфиналите в Остин Три американски тенисистки намериха място на полуфиналите в Остин
Чете се за: 01:07 мин.
Обрат изстреля Жасмин Паолини на полуфинал в Мерида Обрат изстреля Жасмин Паолини на полуфинал в Мерида
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ