Кристина Букса се класира за финала на тенис турнира в Мерида (Мексико)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
На финала тя ще срещне полякинята Магдалена Фрех, която елиминира Шуай Чжън (Китай).

кристина букса класира финала тенис турнира мерида мексико
Снимка: БТА
Испанката Кристина Букса се класира за финала на тенис турнира на твърда настилка WТА 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Букса победи поставената под номер 1 в основната схема Жасмин Паолини (Италия) със 7:5, 6:4 за час и 33 минути и постигна първи успех над тенисистка от топ 10 в света.

Испанката достигна до първия си финал на сингъл миналия октомври в Хонконг и досега тази седмица не е загубила сет, за да се класира за втория. Срещу Паолини тя поведе с 5:2 в първия сет и с 4:0 във втория, за да триумфира.

„Това е толкова специално, защото днес е рожденият ден на баща ми, така че тази победа е за него. Бях толкова фокусирана върху играта си. Опитах се да бъда постоянна, запазих спокойствие и съм много щастлива от тази победа", каза испанката.

На финала тя ще срещне полякинята Магдалена Фрех, която елиминира Шуай Чжън (Китай) с 6:2, 6:7(6), 6:3, за да достигне трети финал на сингъл в кариерата си и втори в Мексико.

Фрех демонстрира психическа стабилност, за да победи за 2 часа и 35 минути. Полякинята имаше четири мачбола във втория сет при 5-4 и още два в тайбрека, който загуби. След като двете си размениха пробиви два пъти в началото на решаващия сет, тя спечели последните четири гейма и затвори мача.

#тенис турнир в Мерида 2026 #Кристина Букса

