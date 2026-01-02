Мария Сакари разочарова Наоми Осака при дебюта й в турнира Юнайтед Къп в Пърт

Мария Сакари победи Наоми Осака в първия мач от двубоя между Гърция и Япония от група Е на турнира Юнайтед Къп в Пърт, Австралия.

Гъркинята се наложи над първата ракета на Япония с 6:4, 6:2 за 1 час и 38 минути игра в "RAC Arena".

Сакари доминираше през по-голямата част от двубоя, като реализира общо пет пробива. Четирикратната шампионка от Големия шлем показа затруднения със сервиса си и успя да спечели само 54% от точките на първи начален удар.

С този успех Сакари даде аванс на своя тим в груповата фаза на турнира и изравни общия баланс в директните срещи с Осака на 3-3 победи.

В мъжкия сингъл спорят Стефанос Циципас и Шинтаро Мочизуки.