На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

Мария Сакари разочарова Наоми Осака при дебюта й в турнира Юнайтед Къп в Пърт

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Вяра Илиева
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Гъркинята записа първата победа за своя тим в турнира.

мария сакари разочарова наоми осака дебюта турнира юнайтед къп пърт
Снимка: БГНЕС
Мария Сакари победи Наоми Осака в първия мач от двубоя между Гърция и Япония от група Е на турнира Юнайтед Къп в Пърт, Австралия.

Гъркинята се наложи над първата ракета на Япония с 6:4, 6:2 за 1 час и 38 минути игра в "RAC Arena".

Сакари доминираше през по-голямата част от двубоя, като реализира общо пет пробива. Четирикратната шампионка от Големия шлем показа затруднения със сервиса си и успя да спечели само 54% от точките на първи начален удар.

С този успех Сакари даде аванс на своя тим в груповата фаза на турнира и изравни общия баланс в директните срещи с Осака на 3-3 победи.

В мъжкия сингъл спорят Стефанос Циципас и Шинтаро Мочизуки.

