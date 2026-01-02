Наоми Осака ще направи своя дебют на Юнайтед Къп

Тимовете на Япония и Гърция се изправят един срещу друг във вечерната сесия в първия ден на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт.

Двата отбора са в група Е, където е и Великобритания. Състезанието се провежда за четвърти път, като 18-те състава са разпределени в 6 групи в Пърт и в Сидни, като се играят един мач на сингъл при мъжете, един при жените и един на смесени двойки.

Груповата фаза в Пърт започва днес (2 януари) със срещата Испания-Аржентина. Мачовете в Сидни стартират утре.

В първия двубой Наоми Осака се изправя във вечерната сесия срещу Мария Сакари, като това е дебют за първата ракета на Япония в този турнир. В следващия мач на сингъл на 4 януари Осака ще играе срещу Ема Радукану.

Японката влиза в кампанията под номер 16 в световната ранглиста, след като се завърна през 2025 г. с финал на WTA 1000 в Монреал и полуфинал на US Open.

„Винаги съм гледала United Cup по телевизията и отдавна искам да играя. Има толкова добра отборна атмосфера, която наистина ми харесва“, каза Осака.

„Хубаво е да имам възможността да се върна в Пърт, където играх на Hopman Cup“, добави тя.

Осака сподели за новата перспектива в живота и кариерата си след раждането на дъщеря си Шай през юли 2023 г.

„Нагласата ми за кариерата ми се промени много“, каза тя.

„Ако ме познавахте преди, щяхте да знаете, че приемах всичко много сериозно. Бих казала, че загубите и победите ми, определяха как аз гледам на себе си като личност. Сега просто го приемам така, сякаш всеки ден е нова възможност да се справям по-добре. Но в същото време знам, че единствената ми роля, или най-голямата ми роля, не е да съм тенисистка. Това е да бъда майка на дъщеря си", обясни Осака.

За Япония ще играе и Шинтаро Мочизуки, който каза, че е развълнуван да се състезава заедно с Осака, която определя като негово вдъхновение.

22-годишният талант ще се изправи срещу Стефанос Циципас също тази вечер.

"Преди няколко дни говорих за първи път с нея. Бях много нервен“, каза Мочизуки по адрес на именитата си съотборничка.

„Видях я няколко пъти на турнир, но нямах възможност да говоря с нея. Надявам се, че ще мога да се сближа все повече и повече. Ако мога да играя на двойки с нея, ще бъде страхотно. Просто искам да се насладя на времето тук в Пърт, с целия отбор", каза японецът, който през 2019 г. спечели титлата на сингъл за юноши на Уимбълдън, ставайки първият японец с такова постижение от Големия шлем.

През 2023 г. той направи своя пробив в ATP тура, като достига до полуфинал на Откритото първенство на Япония и постига забележителна победа над тогавашния номер 11 в света Тейлър Фриц.

Мачовете в другия град домакин, Сидни, започват утре, 3 януари, с двубоите Белгия – Китай и Австралия – Норвегия. След груповата фаза следват четвъртфиналите. Полуфиналите и финалът ще се проведат в Сидни.