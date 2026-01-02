БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стефанос Циципас повежда Гърция на турнира Юнайтед къп

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
Тенис
Гръцкият тенисист се завръща на корта.

стефанос циципас повежда гърция турнира юнайтед къп
Стефанос Циципас заяви, че се надява да преоткрие най-добрия си тенис през 2026-а, след като контузия на гърба прекъсна кампанията му миналата година. Бившият номер 3 в света изигра само два сингъла за Гърция за Купа "Дейвис" през септември, след като отпадна във втория кръг на Откритото първенство на САЩ предходния месец, преди да си вземе почивка за възстановяване.

36-ият в класацията на ATP Циципас е начело на тима на Гърция на турнира Юнайтед къп, който стартира днес в Пърт.

Гърция е в група Е с тимовете на Япония и Великобритания. Циципас ще играе днес във вечерната сесия срещу 22-годишния Шинтаро Мочизуки.

Мачовете в другия град домакин, Сидни, започват утре, 3 януари, с двубоите Белгия – Китай и Австралия – Норвегия.

„Последните три или четири турнира от сезона едва издържах“, каза 27-годишният тенисист пред организаторите на надпреварата.

„Затова беше важно да се опитам да направя нещо, което ще ме върне отново здрав. Направих всичко необходимо и предприех всички стъпки, за да се оправя и да се върна на корта в предишната си форма,“ добави тенисистът, цитиран от агенция Ройтерс.

Циципас успя да постигне само две победи в турнирите от Големия шлем през миналата година, като се отказа в първия кръг на "Уимбълдън". През юли, финалистът от Откритото първенство на Франция през 2021-а и Откритото първенство на Австралия през 2023-а се подготвя отново с баща си Апостолос, след като прекрати краткия си престой при Горан Иванишевич, който помогна на Новак Джокович да спечели 9 от 24-е си титли от Шлема.

„Наистина се уплаших след загубата на Откритото първенство на САЩ заради гърба си, защото просто не можех да ходя два дни. Когато се случват такива неща, започваш да преосмисляш бъдещата си кариера. Това е най-голямото ми желание за 2026 година - да завършвам мачовете и да не се налага да мисля за никакви проблеми, свързани с гърба“, завърши гръцкият тенисист.

