Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Известни са потенциалните съперници на България за Купа „Дейвис“

Спорт
През септември националите ни ще изиграят двубой от Световна група I.

България научи възможните си съперници за мача от Световна група I на Купа „Дейвис", който ще се проведе на 19–20 септември. До това се стигна, след като родните тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на световно първенство.

През септември националите ни ще изиграят двубой от Световна група I, като при успех ще си осигурят завръщане в Световната група. Отборът на България ще бъде непоставен в жребия, който ще се тегли този четвъртък.

Сред потенциалните съперници са отборите на Сърбия, Перу, Дания, Австралия, Норвегия, Япония, Нидерландия, Аржентина, Унгария, Швеция, Словакия, Бразилия и Финландия.

България ще бъде домакин при жребий срещу Сърбия и Норвегия, а ще гостува на Унгария, Финландия и Дания. Ако България се падне срещу Австралия, Аржентина, Нидерландия, Бразилия, Словакия, Япония, Швеция или Перу, домакинството ще бъде определено от жребия.

