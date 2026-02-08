Пьотр Нестеров: Можем само да се гордеем с това, което показахме днес

Пьотр Нестеров смята, че българският национален отбор по тенис може само да се гордее с представянето си на срещу Белгия в сблъсъка срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“. Той и Александър Донски загубиха в мача на двойки срещу Сандер Жил и Йоран Флийген.

Нестеров бе лаконичен пред БНТ след края на дуелите с белгийците, които спечелиха с 4:0 в общия резултат.

„Ние бяхме сигурни, че ще изиграем един добър мач. Мисля, че можем само да се гордеем с това, което показахме днес и да продължаваме напред“, каза Нестеров.