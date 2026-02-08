Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП

Фокусът днес е върху столетницата. БСП има нов председател. Неготово име е Крум Зарков. БСП накъде - за това и за цялостната политическа и геополитическа обстановка - коментар на Сергей Станишев - бивш премиер, бивш председател на БСП и на Партията на европейските социалисти.

Новият председател - спасителят или изкупителната жертва ще бъде? Ами ако БСП не влезе в следващия парламент?

Мисля, че няма да бъде нито едното, нито другото, защото в БСП всички разбират, че и успехите и неуспехите не зависят само от лидера. Зависят от екипа. Ние оставаме единствената партия, която остава автентично демократична. Кажете ми в коя от останалите партии се избира лидер със състезание, с дебати. Няма такава. Нито ГЕРБ, нито ПП-ДБ, нито други партии. И това е сериозно предимство на БСП. Но важно е това, което усетих - различен дух на същия този конгрес преди една година.

Какво беше различното?

Тогава това беше конгрес на нагаждането и интегрирането във властта и разпределянето на влияние. И имаше вътрешни много грозни картинки. Вчера конгресът беше с различен дух - дух на много остро усещане за отговорността на всеки един в БСП за това дали БСП ще оцелее. Конгрес, който показа хъс за борба. Даже си формулирах възможен лозунг на предизборната кампания на БСП - Без ляво не може. Замислете се. Ако в една демократична държава няма силно ляво - тогава държавата ще куца. Лявото не се свежда до социалното - до пенсии, до помощи. То е носител на духа на справедливостта. Една година БСП в усещането на обществото се превърна в едно копче на балтона, в младши партньор, който е подчинен. Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков. Ние сме заплашени да не влезем в парламента, но сега съм много по-оптимистичен за бъдещето на БСП.

Кой взе главата на Зафиров - участието в управление с ГЕРБ или снимката как влиза в кабинета на Пеевски?

БСП изпадна в странно шизофренично състояние последните седмици, защото даде положителна оценка на нашето участие в управлението и същевременно поиска оставката на председателя. Всеки направи своите стъпки - или назад като Атанас Зафиров, или встрани. Някои направиха стъпки напред като Крум Зарков. Тази заплаха, която аз споделих преди няколко седмици, че този конгрес може да се превърне в един братоубийствен сблъсък не се реализира. БСП показа да има хъс да е партия с характер, да не е подчинена на когото и да било.

А беше ли подчинена?

Ами такова беше впечатлението, че не е водеща определено.

На кого?

На тези, които бяха водещи в управлението, защото инициативата не беше в БСП.

Сега погледите са насочени и към Румен Радев и към Илияна Йотова. Румен Радев е основният опонент на БСП на тези избори. Сега с избора на Крум Зарков може ли да има едно такова сближаване?

Огромни очаквания на обществото са фокусирани върху фигурата на Румен Радев - инструментът на хората, който ще помете това статукво.

Според Сергей Станишев ще бъде грешка, ако БСП повтори това с президента Радев. БСП може и сигурно ще си партнира с неговия политически проект в следващия парламент по различни теми, които са общо демократични, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко, добави той.

Вижте целия разговор във видеото