Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри

Италианският премиер Джорджа Мелони нарече протестиращите срещу Олимпийските игри "врагове на народа". Демонстрациите в Милано, които започнаха като мирни, прераснаха в ожесточени сблъсъци с полицията. Задържани са около 30 души. Италианските власти разследват и предполагаем саботаж по железопътната мрежа в Северна Италия.

Анархисти, природозащитници и недоволни от скъпия живот италианци. Недоволство завладя Милано през изминалата нощ. Протестът беше свикан от синдикати, екологични организации и групи, защитаващи правата на гражданите - за да покажат, че Олимпийските игри вече не са екологични, и че животът във финансовата столица на Италия въобще не е устойчив.

Дали сме доволни, че Олимпийските игри се провеждат в Милано? О, не. Всичко е много скъпо, а никой не дава пари за жителите на Милано.

Когато кандидатства за домакинство, Италия обеща това да са най-устойчивите Олимпийски игри. Според местни хора и природозащитници, обаче, обещанието не е изпълнено. Построени са нови съоръжения, изсечени са стотици дървета и е изградена писта, за която ще са необходими приблизително 22 милиона литра вода годишно.

Нямам нищо против Олимпийските игри. Обичам спорта, обичам игрите, но не мисля, че трябва да се провеждат, където няма достатъчно сняг, както и да са в два града. Не мисля, че това е най-мъдрата идея за нашата планета.

От улиците на Милано се чуха и гръмки лозунги срещу американските миграционни служби.

Ние сме против присъствието на миграционни служби на Съединените щати в нашия град и в нашата страна.

Все още никой не е поел отговорност за саботажите срещу железопътната мрежа в Италия. Властите откриха вчера самоделни устройства на линията Болоня - Венеция, като едното не се е активирало.

Разследващите подозират анархисти, които вероятно имат връзка със саботьорите от летните Олимпийски игри в Париж през 2024 година.

Във Франция вината за саботажите падна върху ултралеви групи.

