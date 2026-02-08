Весела Лечева: Целият отбор има участие в този медал

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева отличи успеха на Тервел Замфиров на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Родния сноубордист спечели първи медал за България от Зимни игри от 20 години насам.

"Всички сме много щастливи. Имаме изключителни деца и изключителни деца, които ни донесоха сълзи от гордост и радост. Всеки старт бе инфарктен за нас. Тервел заслужава този медал. Заслужаваше и злато", сподели тя в интервю за БНТ.

Според нея спечеленият медал се дължи на труда на целия отбор.

"Малена също заслужаваше медал. Тя остана само на две стотни от четвъртфиналите. Изключително талантливо и амбициозно дете, с невероятно бъдеще. Всеки медал от нашите участници има участие в този медал", допълни Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото.