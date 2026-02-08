Весела Лечева: Целият отбор има участие в този медал

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Председателят на Българския олимпийски комитет отличи работата на българския отбор по сноуборд.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева отличи успеха на Тервел Замфиров на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Родния сноубордист спечели първи медал за България от Зимни игри от 20 години насам.

"Всички сме много щастливи. Имаме изключителни деца и изключителни деца, които ни донесоха сълзи от гордост и радост. Всеки старт бе инфарктен за нас. Тервел заслужава този медал. Заслужаваше и злато", сподели тя в интервю за БНТ.

Според нея спечеленият медал се дължи на труда на целия отбор.

"Малена също заслужаваше медал. Тя остана само на две стотни от четвъртфиналите. Изключително талантливо и амбициозно дете, с невероятно бъдеще. Всеки медал от нашите участници има участие в този медал", допълни Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото.

