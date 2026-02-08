Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби

Волейболистката на Левски Венеса Радева призна, че победите във Вечното дерби носят допълнителна радост на тима.

"Сините" волейболистки спечелиха столичния сблъсък с ЦСКА с 3:1 гейма.

"Успяхме да ги натиснем на сервис и това ги разколеба на атака. Не мога да намеря промяна при новия треньор, но на тренировка сме много по-концентрирани и по-ведри. Представихме се доста добре, спрямо мача, който изиграхме за Купата", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.