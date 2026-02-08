БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби

от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Волейболистката на Левски допринесе за успеха над ЦСКА.

венеса радева сладка победа вечното дерби
Волейболистката на Левски Венеса Радева призна, че победите във Вечното дерби носят допълнителна радост на тима.

"Сините" волейболистки спечелиха столичния сблъсък с ЦСКА с 3:1 гейма.

"Успяхме да ги натиснем на сервис и това ги разколеба на атака. Не мога да намеря промяна при новия треньор, но на тренировка сме много по-концентрирани и по-ведри. Представихме се доста добре, спрямо мача, който изиграхме за Купата", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея публиката създава невероятно преживяване във Вечното дерби.

"Много сладка победа във Вечното дерби. Има много атмосфера в залата. Това е невероятно преживяване", допълни централната блокировачка.

Свързани статии:

Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите
Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите
„Сините“ се наложиха с 3:1 гейма в двубой от 13-ия кръг на НВЛ.
Чете се за: 00:55 мин.
