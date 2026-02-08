Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби

Волейболистката на Левски допринесе за успеха над ЦСКА.
Волейболистката на Левски Венеса Радева призна, че победите във Вечното дерби носят допълнителна радост на тима.
"Сините" волейболистки спечелиха столичния сблъсък с ЦСКА с 3:1 гейма.
"Успяхме да ги натиснем на сервис и това ги разколеба на атака. Не мога да намеря промяна при новия треньор, но на тренировка сме много по-концентрирани и по-ведри. Представихме се доста добре, спрямо мача, който изиграхме за Купата", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.
Според нея публиката създава невероятно преживяване във Вечното дерби.
"Много сладка победа във Вечното дерби. Има много атмосфера в залата. Това е невероятно преживяване", допълни централната блокировачка.
Вижте цялото интервю във видеото.