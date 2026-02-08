БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата

Бронзовият медалист от Игрите в Милано/Кортина се чувства щастлив и благословен след успеха си на италианска земя.

Бронзовият медалист от Игрите в Милано/Кортина Тервел Замфиров сподели радостта си, след като спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом.

Българският национал донесе първи олимпийски медал за страната от турнира и първо отличие за България от 20 години насам.

"Чувството е като да не бъдеш олимпийски медалист, просто е малко по-хубаво. Изключително съм щастлив. Много се радвам, че имах възможността да стана трети на първата ми Олимпиада, на 20 години. Чувствам се благословен", сподели той след награждаването в интервю за БНТ.

Сноубордистът сподели впечатленията от дебютното си участие на Зимни олимпийски игри.

"Като дете винаги съм гледал на големите спортисти като на пример. Винаги съм се учел от тях. За мен Олимпиадата е нещо много магическо и специално. Като съм част от нея, я изживявам по различен начин. Чувствам се сякаш съм си свършил работата", допълни 20-годишният състезател.

Замфиров разкри колко труд и какви жертви стоят зад успеха му.

"Този успех ми коства факта, че не успях да се явя на изпита ми по микробиология в университета. Отложих го за втория семестър. Коства ми и години тренировки. Стъпих на ски, когато бях на една година, влязох в залата по джудо на пет години. Оттогава не съм изпускал тренировка. Цял живот се работи за нещо такова. Винаги съм бил воден от удоволствието, което изпитвам по пътя, а не от крайната цел", добави единственият българин с медал от световно първенство, организирано от Световната ски федерация (FIS).

Според него късметът е бил на негова страна в хода на деня.

"Олимпийски медали не се печелят без късмет. Тук са дошли най-добрите от целия свят. Разликите са миниатюрни, а пистата е ужасно дълга. Спортът е много конкурентен и беше оспорвано до последния момент. Предпочитам по-дълги писти, защото съм по-млад и издръжлив. Обичам по-дълги и технични трасета. Условията бяха чудесни", призна световният шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете.

Вижте цялото интервю във видеото.

