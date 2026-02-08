ЗОИ Милано/Кортина: Тервел Замфиров - полуфинали, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)

БНТ
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
19:03, 08.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
17:57, 08.02.2026
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
15:49, 08.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
15:29, 08.02.2026
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
15:06, 08.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
14:41, 08.02.2026
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
13:52, 08.02.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
12:33, 08.02.2026
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
12:32, 08.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
15:17, 08.02.2026
Сноуборд
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Снимка: Startphoto.bg
14:47, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Тервел Замфиров - четвъртфинали, паралелен...
14:37, 08.02.2026
Радослав Янков: Карах много добре и съм разочарован
14:33, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Радослав Янков - осминафинали, паралелен...
14:31, 08.02.2026
Малена Замфирова: Надявам, че ще мога да се справя по-добре на...
14:11, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Тервел Замфиров - осминафинали, паралелен...
14:10, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинали, паралелен...
13:40, 08.02.2026
Александър Кръшняк: Доволен съм от спускането ми, оставам с хубав...
Свързани статии:
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
20-годишният българин отстъпи на корейския ветеран Ким Сан Юнг и ще...
15:16, 08.02.2026
Чете се за: 01:30 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026
#Милано Кортина 2026
#Тервел Замфиров
