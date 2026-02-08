Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал

Тервел Замфиров не успя да се класира за големия финал в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, след като отстъпи в изключително оспорван полуфинал на корейския ветеран Ким Сан Юнг. Двубоят противопостави два различни свята – 20-годишния български талант и 37-годишния опитен състезател, а разликите по трасето отново бяха минимални.

Замфиров започна силно полуфиналното си спускане и още в началните метри изгради солидна преднина от 21 стотни от секундата. Кореецът обаче постепенно навакса пасива си, като в средата на трасето разликата падна до едва 3 стотни. В заключителната част Ким атакува решително, а българинът не успя да удържи натиска и финишира на 23 стотни зад съперника си.

Въпреки поражението, представянето на Замфиров остава историческо – при дебюта си на олимпийска сцена той достигна до полуфиналите и се нареди сред най-добрите четирима в света в дисциплината. Българинът ще стартира срещу Тим Мастняк в малкия финал за бронзовия медал, като продължава да пише една от най-силните български олимпийски истории в алпийския сноуборд през последните години.