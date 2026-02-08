Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след нова драма и място на полуфинал

Тервел Замфиров продължи приказното си участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, след като се класира за полуфиналите в паралелния гигантски слалом. Българинът постигна нова изключително драматична победа, този път срещу канадеца Арно Годет, като триумфира с минималната разлика от едва 3 стотни от секундата.

В четвъртфиналния двубой Замфиров започна уверено, минавайки завоите плътно до вратите и изгради крехко предимство в първата част на трасето. В средата на спускането двамата се изравниха, но българинът запази концентрация до самия финал и с мощен завършек успя да наклони везните в своя полза.

С този успех Тервел Замфиров вече е сред най-добрите четирима в дисциплината и ще се бори за място във финала - поредно доказателство за огромния му потенциал още при дебюта му на олимпийска сцена.