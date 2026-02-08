Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в Милано/Кортина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дебютантът на Олимпийски игри влезе в топ 8 след драматична победа над Елияс Хубер

тервел замфиров класира четвъртфиналите милано кортина
Слушай новината

Тервел Замфиров продължи впечатляващото си представяне на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, след като се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом. Българинът записа много силно каране срещу Елияс Хубер, като изгради комфортна преднина от близо половин секунда, а в решаващите последни метри удържа аванса си и спечели с минималните 3 стотни.

С този успех Замфиров намери място сред най-добрите осем в дисциплината – сериозно постижение още при първото му участие на олимпийска сцена и ясен знак за големия му потенциал на най-високо ниво.

Преди това Замфиров направи силно впечатление още в квалификациите, където зае пето място в крайното подреждане. Българинът започна с трето време в първия манш по червеното трасе, а във второто си спускане по синьото затвърди отличната си форма и без проблеми си осигури място сред най-добрите 16, поставяйки солидна основа за успешното си представяне във финалната фаза.

