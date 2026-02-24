БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Стела Янчовичина: Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно

Чете се за: 02:15 мин.
Зимни
Скиорката Стела Янчовичина е единственият роден състезател, който ще участва на Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина.

стела янчовичина пожелавам справя добре концентрирам представя българия достойно
Развълнувана и горда съм, че отивам на Паралимпийските игри, искам да дам всичко от себе си и да представя България достойно. Това каза скиорката Стела Янчовичина, която е единственият роден състезател, който ще участва на Зимните игри в Милано/Кортина.

Подготовката е и психическа, и физическа, посочи Янчовичина. В дните преди Игрите, всеки ден тренировките включват три часа на пистата и около два във фитнеса.

"Олимпиадата е цел на всеки спортист, занимаващ се с професионален спорт. Пътят до достигането е труден, има много международни състезания от календара на ФИС и аз съм горда, че успях да достигна до този момент, в който да стъпя на Олимпийските игри. За мен това е мечта", добави Стела Янчовичина.

Тя е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на петгодишна възраст.

"От малка моята най-голяма подкрепа и упора е моят баща Стефан Янровичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен", посочи Стела.

Понастоящем тя тренира в ски клуб „Юлен“. Състезателната ѝ кариера започва след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор - баща ѝ Стефан. Подкрепа за екипировка, оборудване и участия в състезания получава от Илиян Рашев, който е неин спонсор, посочи състезателката.

"При всеки старт има напрежение, притеснение, особено когато знаеш, че си на Олимпийски игри, но ще се старая да се концентрирам върху трасето и да дам всичко от себе си", каза за БТА Стела Янчовичина, чието участие на Параолимпиадата ще бъде в гигантския слалом и в слалома.

"Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно", коментира преди заминаването си за Италия състезателката.

