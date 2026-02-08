Александър Кръшняк: Доволен съм от спускането ми, оставам с хубав спомен

Българският състезател в алпийския сноуборд Александър Кръшняк заяви, че напуска Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с позитивни емоции и важни уроци, въпреки отпадането си в квалификациите на паралелния гигантски слалом.

21-годишният дебютант завърши на 31-о място в Ливиньо и призна, че е допуснал грешки в първото си спускане, но остава доволен от представянето си във втория манш.

"Доволен съм. Направих хубаво спускане, от което съм много доволен. Оставам с хубав спомен. Не бих казал, че чувството на олимпийските игри е по-различно от това на Световната купа. Имах и по-хубави моменти през сезона. Тук е много приятно, атмосферата е на друго ниво", заяви Кръшняк в интервю за БНТ.

Неговите съотборници - Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова се класираха за финалите.

"Много се радвам за тях. Всичко най-хубаво им пожелавам. Ще ги подкрепям на старта", добави той.

Българинът завърши с увереност, че олимпийското участие е важна стъпка в развитието му и основа за бъдещи успехи.

"Ще гледам да се настроя по-добре за следващите стартове. Почвам да мисля за следващия сезон. Има изводи от днешния ден. Ще карам 4 старта от Световната купа в Европа и на Държавното първенство. В слалома се чувствам по-стабилен. За гигантския все още напипвам почвата и не ми се получава толкова добре", завърши сноубордистът.

