ИЗВЕСТИЯ

Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 02:42 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Жълт код за силен вятър по Черноморието, дъжд и сняг през седмицата

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Времето
Снимка: Татяна Добролюбова
В следобедните часове облачността над страната ще се задържи по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, на отделни места - главно в южна, а по-късно през деня и в източна България.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13°, в София – около 10, по Черноморието 7 и 9 . Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Дунавската равнина и източна България ще е мъгливо.

Ще е почти тихо, с минимални температури между 0 и 5°, в София – около 2.

Жълт код, за силен североизточен вятър, е обявен утре по Черноморието, с пориви над 50km\h.

Максималните температури ще бъдат между 3 и 8°, в София – около 7, по Черноморието между 4 и 7°. Утре преди обяд на места в южна България ще завали дъжд и до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната.

В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна, дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и с него ще прониква студен въздух.

В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Във вторник на отделни места в Западна България --->ще превали слаб сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток.

В сряда и четвъртък ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от юг и с него ще се затопли.

В петък, отново с повишена вероятност за значителни количества, се очакват валежи, в цялата страна.

Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест
Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 04:45 мин.
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в мистика Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в мистика
Чете се за: 05:15 мин.
Николай Денков: Радев е сериозен политически конкурент, плановете за 121 депутата остават Николай Денков: Радев е сериозен политически конкурент, плановете за 121 депутата остават
Чете се за: 05:30 мин.
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
11694
Чете се за: 02:55 мин.

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния...
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Хиляди протестираха в Милано срещу Зимните олимпийски игри в...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
