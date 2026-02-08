ЗОИ Милано/Кортина: Тервел Замфиров - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)

Тервел Замфиров се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Българинът започна впечатляващо квалификациите, като в първото си спускане по червеното трасе записа време от 42.92 секунди, което му отреди трета позиция след първия кръг и второ най-добро постижение на тази линия.

Във второто си каране по синьото трасе срещу Арно Годе Замфиров финишира за 1:26.58 минути и без затруднения си осигури място сред първите 16. В крайното класиране след квалификациите той зае пето място и в осминафиналите ще се изправи срещу Елиас Хуберт.