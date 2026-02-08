ЗОИ Милано/Кортина: Александър Кръшняк - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)

Александър Кръшняк приключи участието си в квалификациите на паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. За 21-годишния българин това бе олимпийски дебют.

Кръшняк стартира с номер 30 от общо 32 състезатели и в първото си спускане по синьото трасе срещу Кристоф Минарик (Чехия) записа време от 46.91 секунди, което го постави на 32-ра позиция.

Във второто си квалификационно каране българинът стартира самостоятелно по червеното трасе, след като съперникът му Масаки Шиба отпадна от надпреварата. Кръшняк финишира за 1:32.27 минути с по-чисто каране, но резултатът не бе достатъчен за място сред първите 16 и той завърши последен в класирането.