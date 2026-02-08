Екологично - изграждат мрежа от бързи зарядни за електромобили

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дарина Ангелова
У нас
Започва изграждането на мрежа от бързи зарядни станции за електромобили по основните пътни артерии в страната. Стойността на първите 6 станции е за близо 1 милион и 400 хиляди евро, осигурени по програма „Транспортна свързаност“. Останалата част от необходимата сума ще бъде поета от изпълнителите на проектите.

Димитър Михайлов притежава електромобил от 6 години. Живее в Пловдив, но работи в София и всяка седмица изминава стотици километри на ток.

Димитър Михайлов, собственик на електромобил: „Тази кола е вече почти на година и половина и на почти 60 хиляди километра.“

Димитър Михайлов, собственик на електромобил: „Ако човек зарежда в гаража, се зарежда за около 5–6 часа, но като има зарядна станция, ако зарежда на магистралата на бърза станция, се зарежда за около половин час.“

Новите бързи зарядни станции ще бъдат изградени на автомагистрала „Тракия“ при изходите за Чирпан и за село Кабиле, на булевард Асеновградско шосе край Пловдив, на път Е-79 край Мездра, в местността „Чанлъка“ в Аксаково и в близост до село Завой, област Ямбол.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта в оставка: „Това е първа стъпка за създаване на такава мрежа, като държавата чрез програмата „Транспортна свързаност“ отпуска средства за изграждането на подобни обекти. Един проект може да получи максимум 256 хиляди евро, останалите средства са на самите изпълнители. До момента сме сключили 6 договора на обща стойност 1 милион и 400 хиляди евро.“

Според собствениците на електромобили един от най-важните фактори е изборът на мястото за изграждане на станция за зареждане.

Деница Даверова, Асоциация на собствениците на електромобили в България: „Единственото нещо, което определя къде са зарядните станции, е това къде се намира токът, така че, ако държавата иска да направи нещо, трябва да накара електроразпределителните дружества така да уредят разпределението, че да има точки, които да имат необходимата мощност, за да захранят подобни хъбове.“

Според фотоволтаичната асоциация обаче има няколко пречки за масовото изграждане на зарядни станции.

Меглена Русинова, Българска фотоволтаична асоциация: „На първо място регулаторната предвидимост или отпадането на административните пречки и яснота в сроковете за присъединяването и, разбира се, продуктовата такса, която следва да бъде съпоставима с тази в другите европейски държави.“

Новите станции ще са с мощност между 100 и 400 киловата, което ще позволи автомобилът да се зареди за 15–20 мин.




#зарядни #електромобили

