ИЗВЕСТИЯ

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран с 416 гласа.

Борислав Гуцанов получи 302 гласа, а трима дадоха гласа си за Руси Статков.

С гласуване делегатите избраха Крум Зарков и за член на Националния съвет.

"Уважаеми другари и другарки, благодаря за най-високата чест, благодаря на моите конкуренти, които показаха, че може да се прави политика принципно без удари под пояса. Считам тази победа за общо дело, тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец".

Дора Янкова благодари за отговорността към днешния конгрес.

"Взехме решение, в момента в който партията имаше нужда от яснота и посока. БСП може да води трудни разговори, да носи отговорност. Предстоят ни сериозни предизвикателства, можем да върнем доверието и помежду си и на българските граждани. Показахме какво може БСП".

Гласуването започна около 19.00 часа. Право на глас имаха делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП.

В дневния ред на конгреса бяха анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

