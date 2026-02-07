(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го

"Няма физическо пристрастяване към райски газ" – това са най-честите коментари в мрежата на противниците на забраната за продажба на балоните.

Психолози обаче оборват това твърдение с доказателства, че употребата води до психическа зависимост. Дори и след забраната – екип на "По света и у нас" видя, че балони с райски газ се продават необезпокоявано в столичните дискотеки, а в интернет свободно могат да се купят вейпове с наркотици и желирани мечета с марихуана.

Вярно ли е, че употребата на тези вещества не води до силна зависимост?

Как изглежда един обикновен четвъртък в "Студентски град". Балоните с райски газ се продават като топъл хляб, в дискотеката не е забранено и да се пуши. Балонесите са две, викаме едната, за да разберем по колко върви един балон, цената е 3 евро. Момичето ме моли да не я снимам, тя добре знае, че продажбата на райски газ е престъпление, за което можеш да влезеш в затвора. Обяснявам ѝ, че не снимам нея, а моята приятелка. Балонесата се връща с охраната и ме молят да изтрия клипа.

Защо продавате балони?

...

Няма как да се пристрастиш към райския газ, коментират в социалните мрежи младежите. Но това не е така, въпреки че не се развива физическа абстиненция, използването на диазотен оксид или райски газ може да доведе до психическа зависимост. И да търсиш усещането отново и отново. А последствията за физиката са пагубни. Докато трае вдишването от балона, пълен с газ, до мозъка не достига кислород, което може да доведе до припадък, задушаване и мозъчни увреждания.

Често срещани реакции са и загуба на баланс и равновесие, а при продължителна употреба може да доведе и до неврологична дисфункция, дефицит на витамин б12, смърт на неврони, изтръпване на крайниците, отслабване на имунната система, проблеми с дишането, увреждания на черния дроб, бъбреците, сърцето, костния мозък, дори гърчове и увреждания на гръбначните прешлени.

Валентин Събев, клиничен психолог от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София: "Това все пак е вещество, което не му е основната цел да бъде такова, води до краткотрайни ефекти. Казваме си - това не е толкова вредно, всички го употребяват. Малките тийнейджъри го употребяват и не си дават сметка, че токсикологиите, невролозите са изключително натоварени от случаи със странични ефекти от райския газ като например полиневропатия, изтръпване на крайниците, парализа, загуба на съзнание."

Освен в дискотеките флакони с райски газ се продават и в интернет. В края на миналата година от полицията откриха склад и иззеха 12 000 флакона с райски газ. Разпространителите ги заплашва затвор до 5 години и глоба до 20 000 лв. Въпреки новия закон и забраната обаче, остава чувството, че институциите не могат все още да се преборят с опасната мода. Недостатъчен е и контролът за продажба на енергийни напитки на непълнолетни. Още една опасна мода, която може да доведе до сериозни сърдечни проблеми.

Дали едно 10-годишно дете може да си купи енергийна напитка?

Какво стана?

Нищо, продадоха ми го.

Казаха ли ти нещо?

Не.

Защо му продадохте енергийна напитка?

Защото искаше.

Изглежда ли ви това дете на 18 години?

Не.

Ами спазвайте закона, трябва да има 18.

Правим експеримента и в още един магазин. Отново се уверяваме, че законът не се спазва.

Отворих витрината, взех енергийната напитка и тя ми каза цената.

Защо му дадохте?

Съжалявам много, сега ще му върна парите и ще му го взема.

Сара вече е на 18, но признава, че пие енергийни напитки от 13-годишна.

Сара Гушева: "По принцип в училище е забранено, но някои ги вкарват. Всички употребяват. - Ти по колко пиеш? - По едно на ден. Аз го пия за вкуса още от 13, когато съм го пила даже ми се е доспивало."

В детското отделение по кардиология откриват тясна връзка между употребата на енергийни напитки и сърдечните проблеми. Често при поява на гръдна болка една от причините е именно тази.

д-р Елисавета Левунлиева, ръководител на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница:

"При по-дълго разпитване, при малко по-подробен разговор с тях понякога излиза - ами, аз не съм спал много в последните 48 - 72 часа, за да се почувствам по-бодър съм, пил, пил, пил. Имали сме и реални пациенти с промени в кардиограмата и юноши пак, при които излиза в някакъв момент от разпита, от разговора, от анамнезата, от употреба на енергийни напитки."

По една енергийна напитка на ден не може да ми навреди, заявяват младежите.

Проучване на сдружение "Азбукари" показва, че 42% от младежите между 15 и 22 години в България консумират енергийни напитки ежедневно заради нуждата да се чувстват "будни и активни", като не смятат, че това може да доведе до опасност. Това обаче не е вярно!

д-р Елисавета Левунлиева, ръководител на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница: "За детски организъм няма безопасна доза кофеин, така че няма безопасно количество енергийна напитка. Безсмислено е. Това е безсмислено. Безсмислен прием на захар, кофеин, таурин, гуарана, за които ние въобще не сме сигурни как се отразяват на детския организъм или на този на подрастващото. В какви комбинации ще бъдат също не знаем. Постепенното натрупване на ежедневен прием на енергийни напитки уврежда един орган, втори орган, трети орган."

Малко по малко, стъпчица по стъпчица, капчица по капчица. И ето ти инфаркт в млада възраст.

Росица Станулова, психолог от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София: "Имали сме случаи на дечица 5 - 6 клас с големи проблеми с бъбреците заради употреба на енергийни напитки. По-малките решават, че това е по-малкото зло, а това създава стил, модел, начин на живот и стимулира изкуствено хормона на щастието. Те не са безобидни и се явяват едно начало, трябва по-сериозна регулация, а и тази реклама известни личности да ги рекламират, това е проблем." д-р Елисавета Левунлиева, ръководител на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница: "Това като че ли влиза в определения начин на поведение на съвременните юноши, млади хора, тези, които не си лягат в 10 часа, за да отидат на другия ден на училище, а си лягат в 6 за сутринта. Трябва да станат в 7. Трябва да си вдигнат тонуса, за да отидат на училище, да поспят малко там. Може би това е просто влиза в съвременния маниер на поведение, който ми се струва, че не е най-рационалният, най-разумният, най-здравословният."

Енергийните напитки могат да бъдат трамплин и към по-сериозни стимуланти като например амфетамини. Най-младият пациент признал за такава употреба в детското кардиологично отделение е бил само на 14. На толкова беше и Валентин от Плевен, който загуби живота си след употребата на вейп със синтетична марихуана. А 15-годишното момче от Стара Загора, което влезе в болница след прекаляване с енергийни напитки, също го беше комбинирал и с никотинов вейп.

Какво още кара младежите да посягат към забранените субстанции и защо децата в днешно време бързат да порастват? Как - като поемат контрола, но губейки го.

Валентин Събев, клиничен психолог от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София: "Майката има една функция на удържане на суровите емоции и когато няма кой да го сдъвче, когато това не е направено, както трябва, детето ще потърси начин да се саморегулира, и тук виждаме, че този вейп или енергийна напитка изпълнява на по-дълбоко ниво точно тези функции. Когато имаме сурова емоция, веществото го прави вместо нас, защото вече знаем, ние сме зависими."

Зависимостта към никотина е една от най-тежките и трудно излечими. В днешно време цигарите са още по-примамливи за младите, защото разнообразието е голямо. Текст в интернет сайт твърди: "Вейпингът се счита за по-малко вреден от пушенето на традиционни цигари". Това обаче далеч не е така и затова депутатите се опитаха да забранят вейповете, но лобито на големите производители надделя и те просто бяха видоизменени в такива с пълнители.

Реално дори забраната за еднократните вейпове още не е влязла в сила, защото тече процедурата по нотификация в системата за технически регламент на европейската комисия, наречена ТРИС.

Срокът за нея изтече на 28 януари. Тече и процедура по Директивата на Европейския парламент и Съвета от април 2014 г. Така или иначе тази забрана може би няма да промени навиците на младежите, когато говорим за употребата на тютюневи изделия. Защото и сега забраната на продажба на цигари на непълнолетни не се спазва никъде: България продължава да е на челните места по тютюнопушене, а младежите без проблем си купуват каквито цигари искат и ги пушат пред училище.

Ралица Кирилова , директор на 18-о СУ "Уилям Гладстоун": "Поколение на ред наблюдаваме тази тенденция, най-вероятно и във възраст, в която вие сте била ученичка - това се е случвало, макар в по-малък мащаб, във възраст, в която аз съм била ученичка също. Но, трябва да кажа, че това вече е социално явление. В смисъл касае някакви обществени отношения, които са приемливи или неприемливи. Всъщност всичко това минава, да, през говорене, да, през контрол, но най-вече през личен пример. Когато стоите отвън и пушите, вие не нанасяте вреда само на себе си. Вие нанасяте вреда на институцията. Вие показвате на по-малките ученици такъв пример. И през това се опитваме да го разказваме с абсолютната грижа и подкрепа. Част от учениците от нашия ученически съвет, всъщност са дежурни и това е по-лесен начин връстниците ти да приемат добрия пример. Каже, не е готино, има друг начин да станеш интересен. Участвай в нашия клуб по интереси, ела в нашия водороден отбор, ние ходим на състезания, кандидатствай за "Еразъм +".

Цигарите, алкохолът и наркотиците са твърде достъпни за децата. Всеки втори търговец не спазва закона и продава тютюневи изделия и алкохол на непълнолетни. В нощните заведения масово също се нарушава законът и се пуши. В повечето европейски страни проблемът е решен лесно - първо цигарите са двойно по-скъпи отколкото в България, второ не са изложени на витрини и стелажи, продават се само в определени магазини за тютюн.

Гергана Гешанова, коалиция "Живот без тютюнев дим": "Това е един от членовете за рамковата конвенция за контрол на тютюна, който България е ратифицирала още 2009 г., тоест да няма външна реклама на цигари и кутиите, които също са реклама, да ги няма никъде, но всички се въздържаха и то не влезе в сила. Това са лобитата на индустрията, които в България са много силни. Но от това страдат най-много младите, води се, че 1/4 от младежите употребяват някакъв вид тютюневи изделия, но това не е вярно, ако попитате учителите ще ви кажат, че всяко второ дете нещо смуче."

И от вейповете с никотин, към тези с наркотици. Още един проблем, с който полицията трудно се справя. Миналата година от дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП свалиха десетина сайта, които предлагаха вейпове и канабиноидни продукти със съдържание на забранени наркотични вещества. На тяхно място обаче се появиха 10 нови. Така набавянето на вейп със синтетични аналози на марихуаната отново става с няколко клика. Изводът е ясен - предлагането е огромно и трябва да се научим да се пазим сами. Позитивното в случая е, че родителите стават все по-ангажирани по проблемите със зависимостите и искат да участват в процеса по лекуването им.

Росица Станулова, психолог от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите , София: "Все повече родители ни търсят и нямаме проблем с това, да кажем, че за да е ефективна работата по даден случай на употреба, родителите откликват. Децата са е един симптом на семейната система. Затова това се чу и благодарение и на партньорството с БНТ и #НеДишайСмърт и апела и сега през новата учебна година родителите се включват активно. Ралица Кирилова, директор на 18-о СУ "Уилям Гладстоун": "Най-често, ако се притесним, веднага алармираме родителите. Засега смея да твърдя, че много малка част от родителите реагират недоверчиво или така чисто защитна реакция. Това не може да се случва с мен или с моето дете. Голямата част от родителите са силно подкрепящи, защото всичко това е обединено в грижата за едно дете, конкретно дете, за всички деца в това училище, за всички деца в това общество."

В крайна сметка 26% от 15- 16-годишните употребяват някакъв вид наркотици, а 86% алкохол, показва проучване на Превантивно-информационния център в София. Затова тези, които успяват да устоят на многобройните изкушения в днешно време, трябва да бъдат поощрявани и подкрепяни и да не се съмняват, че това е правилната посока за здравето, за живота, за бъдещето.

Защото психоактивни вещества винаги е имало и винаги ще има, но изборът дали да ги употребяваш е само твой!