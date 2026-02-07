БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените линии" на Техеран остават

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че страната му ще атакува американските бази в Близкия изток ако бъде нападната от силите на САЩ, концентрирани в региона. На този фон Техеран и Вашингтон се ангажират да продължат непреките преговори по иранската ядрена програма. И двете страни окачествиха като положителни проведените разговори в Оман.

Според Доналд Тръмп диалогът може да продължи в началото на следващата седмица. Същевременно той засили натиска върху Техеран с нови санкции и заплаха с наказателни мита за страните, които продължават да търгуват с Иран.

Пред телевизия Ал Джазира иранският първи дипломат окачестви като "много добра" атмосферата на приключилите преговори в Оман с американските представители Стив Уитков и Джаред Къшнър. Аракчи обаче изтъкна, че остава дълъг път до установяване на доверие и отново очерта "червените линии" на Ислямската република.

Вашингтон настоява Техеран да прекрати обогатяването на уран като евентуален път към ядрено оръжие, както и да се откаже от разработката на балистични ракети и подкрепата си за въоръжени групировка в Близкия изток. Аракчи подчерта, че преговорите със Съединените щати засягат единствено ядрените въпроси.

Абас Аракчи, министър на външните работи на Иран: "Обогатяването на уран е наше неотменно право и трябва да продължи. Дори и да ни бомбардират, технологията не може да бъде унищожена чрез бомбардировки. Готови сме да постигнем споразумение, което да успокои Съединените щати, че обогатяването в Иран има мирен характер. Що се отнася до ракетите, този въпрос за нас е от чисто отбранителен характер и не подлежи на преговори, нито сега, нито занапред. Регионалните въпроси не са свързани със страни извън региона."

Преговорите в Оман са първи по рода си след американските удари срещу ядрени обекти на Иран през юни по време на 12-дневната война, започнала след израелски обстрели на Ислямската република.

Според Тръмп американските удари са "унищожили" ядрените възможности на Иран, но точният мащаб на щетите остава неизвестен. Диалогът сега се провежда на фона на масирано американско военно присъствие в Залива и заплахи на президента Тръмп за военна интервенция в Иран, включително и заради репресиите на властта срещу антиправителствените протести през януари.

Абас Аракчи, министър на външните работи на Иран: "Казах на американските преговарящи, че имат две възможности с нас: война или дипломация. Предпочитаме дипломация, но сме по - подготвени за двете, отколкото преди. Ако Америка ни нападне, ние нямаме възможност да отговорим на нейна територия и затова ще атакуваме американските бази в региона. Това ще вкара целия регион във война. Ние не нападаме съседните държави, а само американските бази, има голяма разлика."

Редови иранци в Техеран изразяват умерен оптимизъм за изхода от преговорите.

Мохамади, гражданин на Техеран: "Смятам, че с достойна крачка назад и някои отстъпки, които не поставят под въпрос цялата ядрена програма на Иран, е възможно да се продължи напред с план, който едновременно не вреди на хората и прави крачка към мир и сигурност в региона."

Салим Хакдан, жител на Техеран: "Разбира се, страни като Америка или нейните съюзници се опитват да постигнат споразумение с Иран, за да избегнат военна фаза, защото Иран също е военна сила. От тази гледна точка ние сме оптимисти за преговорите."

В рамките на кампанията за "максимален натиск" върху Иран, Съединените щати обявиха нови санкции, които засягат 15 компании, две физически лица и 14 кораба, свързани с нелегална търговия с петрол.

#САЩ #Иран #преговори

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Свлачище спря Родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
