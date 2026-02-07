Кой е Франьо фон Алмен?

Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен е първият златен медалист на XXV зимни Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Само един опит беше необходим на 24-годишния Франьо фон Алмен, за да спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от надпреварата в алпийските ски, засенчвайки швейцарската легенда и негов съотборник Марко Одермат.

Кой всъщност е Франьо фон Алмен? Вижте във видеото!