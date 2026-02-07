БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кой е Франьо фон Алмен?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Швейцарецът спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от надпреварата в алпийските ски.

Франьо фон Алмен
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен е първият златен медалист на XXV зимни Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Само един опит беше необходим на 24-годишния Франьо фон Алмен, за да спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от надпреварата в алпийските ски, засенчвайки швейцарската легенда и негов съотборник Марко Одермат.

Кой всъщност е Франьо фон Алмен? Вижте във видеото!

Свързани статии:

Франьо фон Алмен е първият олимпийски шампион на Зимните олимпийски игри
Франьо фон Алмен е първият олимпийски шампион на Зимните олимпийски игри
Швейцарецът спечели спускането на пистата "Стелвио" в Бормио.
Чете се за: 02:35 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Франьо фон Алмен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Видео

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Гледайте биографичния документален филм "Стоичков" в неделя по БНТ 1 Гледайте биографичния документален филм "Стоичков" в неделя по БНТ 1
Чете се за: 01:15 мин.
Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3 Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Забележителни гледки и шеметна скорост в рая на Доломитите - на живо по БНТ 3 Забележителни гледки и шеметна скорост в рая на Доломитите - на живо по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Гледайте квалификациите в паралелния гигантски слалом в неделя по БНТ 3 Гледайте квалификациите в паралелния гигантски слалом в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 07.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.02.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ