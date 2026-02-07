Антхолц-Антерселва - домът на състезанията по биатлон на Зимните олимпийски игри

В Антхолц-Антерселва ще бъдат Владимир Илиев, Благой Тодев, Милена Тодорова и Лора Христова, където ще се проведат състезанията по биатлон на Зимните олимпийски игри.

Националите ще стартират за България в смесената щафета на 4х6 км.

Историята на община Антерселва, в северната част на Италия, е изключително интересна. Антхолц е добре познат сред любителите на природата и биатлона, но остава изненадващо непознат за масовия турист.

Вижте репортажа на пратеника на БНТ в Италия Илиян Енев във видеото.