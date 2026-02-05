Българските биатлонисти тренират на олимпийското трасе в Антерселва

Българските състезатели по биатлон провеждат подготовката си в Антерселва, където тренират на олимпийското трасе. Именно там ще се проведат стартовете по биатлон по време на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026.

Тренировките са част от важната подготовка на отбора. Състезателите се запознават с трасето, наклоните, условията за стрелба и спецификата на снега, което им помага да бъдат по-уверени и подготвени за големите състезания.

Биатлонът е един от най-трудните зимни спортове, защото съчетава ски бягане и прецизна стрелба, а всяка грешка може да струва много време. Затова тренировките на бъдещото олимпийско място са сериозно предимство.

Целта на българските биатлонисти е максимално добра подготовка и силно представяне на най-големия спортен форум.