Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 01:47 мин.
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш...
Чете се за: 16:40 мин.
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
За фамилия Нашеви пътуването е горивото на живота

Историята на семейство Нашеви е завладяваща. Приключенци, за които пътуването е горивото в живота, макар да се движат с велосипеди. Пламена, Антон и тригодишната им тогава дъщеря Ева прекосяват Северна, Централна и Южна Америка.

Днес имат и ново попълнение в семейството и заедно с него гледат към следващата дестинация - отново на колела.

Приключението им започва в края на 2021-ва година с еднопосочен билет за Мексико. Първоначалната им идея е да карат велосипеди само 5 000 км и така да достигнат Панама.

Когато наближили, обаче, решили друго.

Антон Нашев, пътешественик:
Решихме, че не искаме пътуването да свършва и да продължим на юг към Южна Америка, да караме нови 13 000 км и да се доберем до Аржентина, Ушуая, която е най-южната точка на континента.

Пламена Нашева, пътешественик:
Малката беше в рикша, ние тръгнахме с велосипеди, които вече имахме и до Мексико летяхме с тях, заедно с рикшата и оттам нататък тръгнахме да караме, единствено трябваше да ги прекараме през Карибско море с лодката.

А това се оказва един от най-опасните моменти по време на цялото приключение - преминаването на една от най-опасните джунгли в света. Затова тръгват с моторна лодка през Карибско море.

Пламена Нашева, пътешественик:
Капитанът се изказа по следния начин: - По принцип морето не е толкова бурно, колкото този месец, но вие имате късмет - катерихме едни огромни вълни, след които се разбивахме в морето. Щом се разбивахме виждахме само вълни, а щом се катерихме по вълните нагоре, виждахме само небето. Беше наистина въпрос на оцеляване и тогава може би за първи път в живота си усетих колко съм крехка и как съм една малка прашинка и животът ми е в ръцете на капитана и в Божиите.

Цялото им пътуване продължава около 2 години и половина.

За това време изминават над 18 000 км с велосипедите.

Антон Нашев, пътешественик:
Понякога се чувстваш много уязвим, когато има вятър, бури, когато има много нагорнища. Ако преодолееш тези трудности, след това се чувстваш много горд от себе си, че си успял да преминеш през трудните участъци и се чувстваш по-силен.

И така докато предизвикват себе си, те се доковат до загадъчни култури и забравени светове. Но и порастват по време на пътуването.

Най-вече малката Ева, която чрез игра с децата по пътя постепенно научава и испански език.

Ева Нашева, пътешественик:
Докато бях в рикшата, си играх и рисувах. Имах една кукла Роза, която ми беше най-любимата играчка.

Пламена Нашева, пътешественик:
Едно от предизвикателствата, които беше, е да сме родители на път. И когато сме много изморени след тежки битки на пътя, да седнем, да учим, да играем с Ева, да й обръщаме внимание, за да може тя да се развива като дете.

Пламена Нашева, пътешественик:
Несъмнено срещнахме много нови приятелства, с които поддържаме връзка и до днес, и бих казала, че ни обогати и разшири мирогледа на нашата дъщеря, което беше една от главните цели, когато тръгнахме.

А още завладяващи истории за първия етап от техните преживявания събират в първата си книга "Карай към непознатото - с колела и дете през сърцето на Централна Америка."

#на колела #семейство-приключенци #пътешествие

